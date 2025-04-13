Elazığ'da genç kızların kavgası kamerada

ELAZIĞ’da bir grup genç kızın tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Elazığ’da Çatalçeşme Mahallesi’nde boş bir arazite bir araya gelen bir grup genç kız, bilinmeyen nedenle kavga etti. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran genç kızları çevrede toplanan arkadaşları ayırdı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga anları, sosyal medyada paylaşıldı.