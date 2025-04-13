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        Elazığ'da genç kızların kavgası kamerada

        ELAZIĞ'da bir grup genç kızın tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:08 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:08
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        Elazığ'da genç kızların kavgası kamerada
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        ELAZIĞ’da bir grup genç kızın tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Elazığ’da Çatalçeşme Mahallesi’nde boş bir arazite bir araya gelen bir grup genç kız, bilinmeyen nedenle kavga etti. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran genç kızları çevrede toplanan arkadaşları ayırdı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga anları, sosyal medyada paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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