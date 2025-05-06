TJK'nın çevre dostu projesiyle, atık kumlar geri dönüşüme kazandırılıyor

TÜRKİYE Jokey Kulübü'nün (TJK) Elazığ Hipodromu'nda hayata geçirdiği çevre dostu 'Kum Pist Atığı Geri Dönüşüm Projesi' (KUPA) sayesinde yarış pistlerinde işlevini yitiren kumlar, yapay zeka destekli yöntemlerle geri dönüşüme kazandırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Bölge Müdürlüğü'nce Kum Pist Atığı Geri Dönüşüm Projesi (KUPA) ele alındı. Fırat ve İnönü üniversitelerinin iş birlikleriyle desteklenen proje ile yarış pistlerinde işlevini yitiren kumların yapay zeka destekli yöntemlerle geri dönüştürülmesi sağlanıyor. KUPA sadece pistler için değil; binicilik tesisleri, inşaat ve sanayi gibi alanlarda da kullanılabilecek geri dönüştürülmüş malzeme üretimini mümkün kılıyor. Türkiye'nin sıfır emisyon hedefleriyle ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyum içinde yürütülen proje, çevresel faydalarının yanı sıra yıllık 40 bin tonluk kum ihtiyacını karşılayarak ekonomik katkı da sunuyor. Proje ile Türkiye Jokey Kulübü, doğal kaynakların korunmasını, enerji tasarrufunu ve sürdürülebilir kalkınmayı atçılık sektörüne entegre etmeyi amaçlıyor.

'PROJEMİZ TAMAMIYLA ÇEVRESEL BİR PROJEDİR' Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, projenin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na, sürdürülebilirlik ve diğer ekonomik kurallarına uygun bir proje olduğunu ifade ederek, "Bu proje başta Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin ülke çapında başlatmış olduğu 'Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak ve hipodromumuzda bulunan pistlerde çıkan atıl kumların tekrar değerlendirilerek dönüştürülmesini hedeflemektedir. Bu süreçte birçok analiz ve deneme yapıldı. İnönü Üniversitesi Madencilik Fakültesi de konuya dahil oldu. Pistlerimizden her yıl topladığımız yaklaşık 10 bin ton kumun yıkanıp, elenerek tekrar geri dönüştürülebileceğini anlamış bulunmaktayız. Buradaki sistemimizde Karayolları Bölge Müdürlüğümüzden elde ettiğimiz bir makineyle pistlerimizde elde ettiğimiz kumu tekrar yıkama ve eleme işleminden gerçekleştiriyoruz. Buradaki kil malzeme, çökertme havuzunda çökertilerek Yurtbaşı Belediyesi'ne verilecek. Onlar da kaplamalık, parkeleme alanında bunu kullanacaklar. Projemiz tamamıyla çevresel bir projedir. KUPA projesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na, sürdürülebilirlik ve diğer ekonomik kurallarına uygun bir projedir" dedi.