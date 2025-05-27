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        Elazığ'da tekme ve yumruklu kavga kamerada

        ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 20:34 Güncelleme: 27.05.2025 - 20:34
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        Elazığ'da tekme ve yumruklu kavga kamerada
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        ELAZIĞ’da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, öğleden sonra Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, kavgaya karışan kişiler kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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