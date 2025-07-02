Elazığ'da Hayvan Borsası, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

ELAZIĞ Valiliği, Kurban Bayramı sonrası artan şap hastalığı nedeniyle Hayvan Borsası’nın 1 Temmuz itibarıyla geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kurban Bayramı sonrası artan şap hastalığına tedbir amacıyla hayvan satış yerlerinde yaptığı kısıtlamalar doğrultusunda, Hayvan Borsası’nın 1 Temmuz itibarıyla geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kurban Bayramı nedeniyle ülke genelinde hayvan hareketlerinde yoğun bir sirkülasyon gerçekleşmiş ve salgın niteliği taşıyan hastalıklardan biri olan şap hastalığı mihraklarında bir artış gözlemlenmiştir. Tespit edilen şap hastalık mihraklarında karantina tedbirleri alınmış, hayvan hareketleri kısıtlanmış, eğitimler düzenlenmiş ve saha tatbikatları yapılmıştır. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayvan satış yerlerinde tedbiren bir kısıtlamaya gidilmiş olup, ilimiz Hayvan Borsası 01 Temmuz 2025 itibarıyla geçici olarak kapatılmıştır.”