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        Kırmızı ışık ihlali yapan iki araç arasında kalan yaya ağır yaralandı

        ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde ışık ihlali yapan otomobil ile kamyonetin arasında sıkışan ismi öğrenilmeyen yaya, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 23:02 Güncelleme: 08.07.2025 - 23:05
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        Kırmızı ışık ihlali yapan iki araç arasında kalan yaya ağır yaralandı
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        ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde ışık ihlali yapan otomobil ile kamyonetin arasında sıkışan ismi öğrenilmeyen yaya, ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen 12 AF 850 plakalı kamyonet ile 23 AFP 543 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçların arasında sıkışan ismi öğrenilmeyen bir yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne, buradan da Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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