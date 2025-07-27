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        Elazığ'da örtü yangını; ekipler müdahale ediyor

        ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesine bağlı Dikmen köyü kırsalında 25 Temmuz'da çıkan örtü yangınına ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, "Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir mücadele yürütmektedir" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 02:06 Güncelleme: 27.07.2025 - 02:10
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        Elazığ'da örtü yangını; ekipler müdahale ediyor
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        ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesine bağlı Dikmen köyü kırsalında 25 Temmuz’da çıkan örtü yangınına ilişkin Valilik’ten yapılan açıklamada, “Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir mücadele yürütmektedir” denildi.

        Örtü yangını, 25 Temmuz’da öğleden sonra Sivrice ilçesine bağlı Dikmen köyü kırsalında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Sarp ve kayalık bölgede çıkan yangın bölgesine, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 1 greyder, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 15 orman işçisi, 5 orman muhafaza memuru ve 4 teknik elemandan oluşan ekip sevk edildi.

        VALİLİK: GECE NEDENİYLE HAVA ARAÇLARI KULLANILAMIYOR

        Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangına ayrıca İl Özel İdaresi, Sivrice Belediyesi, jandarma ve köy halkının da desteğiyle müdahale edildiği belirtilerek, “İlimiz Sivrice İlçesi Dikmen Köyü'nde, 25.07.2025 tarihinde köy yerleşim biriminde çıkan yangına, ilk andan itibaren Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 arazöz, 1 greyder, 2 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile 15 orman işçisi, 5 orman muhafaza memuru ve 4 teknik elemandan oluşan ekip müdahale etmektedir. Ayrıca İl Özel İdaresi, Sivrice Belediyesi, jandarma ve köy halkının da destekleriyle yangına müdahale sürdürülmektedir. Yangın, seyri itibarıyla müdahale imkânı bulunmayan sarp ve kayalık bölgede devam etmektedir. Köy yerleşim alanlarını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli tüm önlemler alınmıştır. Gece olması nedeniyle hava araçlarının kullanımı mümkün olamamakta; yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir mücadele yürütmektedir” denildi.

        Öte yandan, sabah saatlerinde alevlere havadan da müdahale edileceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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