AK Parti Keban İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

ELAZIĞ (AA) - AK Parti Keban İlçe Başkanlığı tarafından Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.
Kızılay Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.
Yıldırım, burada, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarının bugüne gelmesinin en büyük sebebinin kardeşlik, fedakarlık ve özveri olduğunu söyledi.
Çok değerli bir lidere sahip olduklarını anlatan Yıldırım, parti üyeleri ve çeşitli görevlerde yer alan arkadaşlarıyla bugünlere gelindiğini ifade etti.
AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da ilçede yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Toplantıya AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Turan, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.