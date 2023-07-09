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        Kaçak pamuk dikeni bitkisi toplatan şüpheliye 244 bin lira ceza kesildi

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        Giriş: 09.07.2023 - 22:11
        Kaçak pamuk dikeni bitkisi toplatan şüpheliye 244 bin lira ceza kesildi

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, koruma altında olan pamuk dikeni bitkisini toplatan zanlıya, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Hamzalı köyü merasında bazı kişilerin, çevredeki bir bitki türünü topladığı bilgisi üzerine, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle harekete geçti.

        Bu kapsamda yapılan çalışmada, bölgede koruma altındaki pamuk dikeni bitkisini toplayan çok sayıda şüpheli suçüstü yakalandı.

        Yevmiye karşılığı tuttuğu işçilere pamuk dikeni bitkisini toplatan A.Y'ye, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira idari ceza uygulandı.

        Merada toplanan yaklaşık 1 kamyon dolusu pamuk dikeni bitkisine el konuldu.

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