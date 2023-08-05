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        Elazığ'da baca boşluğuna düşen genç yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 18:40
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        Elazığ'da baca boşluğuna düşen genç yaralandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde güneş panelini temizlemek için çatıya çıkan genç, baca boşluğuna düşerek yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatı katına güneş enerjisi sistemindeki paneli temizlemek için çıkan R.P. (17), dengesini kaybederek baca boşluğuna düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, baca boşluğunda sıkışan genci bulunduğu yerden çıkardı.

        Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırılan genç buradaki ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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