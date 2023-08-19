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        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 12:00
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        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 4 zanlıyı yakaladı.

        Adreslerdeki aramalarda, 2 tabanca, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 7 şarjör, 82 mermi, 99 dolu kartuş, 39 gram esrar, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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