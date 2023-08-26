İngiltere vatandaşı Rebekah Alice Mccathie Elazığ'da Müslüman oldu
ELAZIĞ (AA) - İngiltere vatandaşı Rebekah Alice Mccathie, ailesiyle birlikte tatil için geldiği Elazığ'da Müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.
Elazığlı eşi ve çocuklarıyla İngiltere'de yaşayan Rebekah Alice Mccathie, ailesiyle birlikte geldiği Türkiye'de duyduğu ezan sesinden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.
Elazığ'da arkadaşlarının yardımıyla İl Müftülüğü'ne başvuran Rebekah Alice Mccathie için ihtida merasimi düzenlendi.
Törende, İl Müftüsü İrfan Üstündağ Rebekah Alice Mccathie'ye İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi.
Ardından şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Rebekah Alice Mccathıe, "İpek" ismini aldı. Merasim dua ile tamamlandı.
Üstündağ, İpek'i tebrik ederek ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.