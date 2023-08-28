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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:50 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:17
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında şüpheli görülen bir aracı durdurdu.

        Araçta bulunan şüphelilerin üst aramasında 4 gram esrar, 3 sentetik hap, 86,11 gram metamfetamin, 0,82 gram kokain ile ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi.

        Araçta bulunan şüpheliler O.K, E.T. ve E.D. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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