Keban'ın Göldere köyüne parke taşı döşendi
Keban ilçesinin Göldere köyüne kilitli parke taşı döşendi.
Giriş: 28.08.2023 - 16:58 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:01
ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinin Göldere köyüne kilitli parke taşı döşendi.
Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince, Göldere köyüne KÖYDES Projesi kapsamında kilitli parke döşeme çalışması yapıldı.
Köy Muhtarı Hüseyin Turan, yapımı tamamlanan yol genişletme, yaklaşık bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.