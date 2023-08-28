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        Keban'ın Göldere köyüne parke taşı döşendi

        Keban ilçesinin Göldere köyüne kilitli parke taşı döşendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:58 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:01
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        Keban'ın Göldere köyüne parke taşı döşendi
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        ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinin Göldere köyüne kilitli parke taşı döşendi.

        Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince, Göldere köyüne KÖYDES Projesi kapsamında kilitli parke döşeme çalışması yapıldı.

        Köy Muhtarı Hüseyin Turan, yapımı tamamlanan yol genişletme, yaklaşık bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

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