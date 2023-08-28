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        Elazığ'da hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:41 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:48
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        Elazığ'da hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 9 hırsızlık olayının faili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 3 motosiklet, 2 otomobil, cep telefonu, bakır kablo, akü, kombi çalınması ve otomobilden hırsızlık olaylarının fail veya faillerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışmaları sonucu 9 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak A.P. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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