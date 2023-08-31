Elazığ'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 23 BB 112 plakalı ambulans ile 23 EU 612 plakalı kamyonet, Cahit Dalokay Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulanstaki 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.