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        Elazığ'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 21:18 Güncelleme: 31.08.2023 - 21:21
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        Elazığ'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 23 BB 112 plakalı ambulans ile 23 EU 612 plakalı kamyonet, Cahit Dalokay Bulvarı'nda çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulanstaki 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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