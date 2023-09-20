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        Elazığ'da kanadı kırık martı tedavi altına alındı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde polis tarafından kanadı kırık halde bulunan martı koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:57
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        Elazığ'da kanadı kırık martı tedavi altına alındı
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde polis tarafından kanadı kırık halde bulunan martı koruma altına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi, devriye görevinde Hazar Gölü kıyısında yaralı bir martı gördü.

        Durumun bildirilmesi üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekibi tarafından teslim alınan yaralı martı, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

        Yapılan muayene sonucu sol kanadının kırıldığı tespit edilen martı tedavi altına alındı.

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