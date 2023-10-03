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        Keban Kaymakamı Atalık Gökbelen köyünde yürütülen alt yapı çalışmalarını inceledi

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Gökbelen köyünde yapımı devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:12 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:55
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        Keban Kaymakamı Atalık Gökbelen köyünde yürütülen alt yapı çalışmalarını inceledi
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Gökbelen köyünde yapımı devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Elazığ İl Özel İdaresi tarafından köyde yaptırılan kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

        Köyü ziyaret eden Kaymakam Atalık, yürütülen çalışmaları denetledi, ilgilerden bilgi aldı, köylülerle sohbet etti.

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