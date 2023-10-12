AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'ndan İsrail'in saldırılarına tepki

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterdi.

AK Parti Elazığ İl Başkan Şerafettin Yıldırım, parti binası önünde yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve ambargonun "insan hakları ihlali" olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Gazze halkı yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmıştır, yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlandırılması sonucu elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar acımasızca vurulmaktadır. Bu durum masum sivillerin hayatını tehdit etmektedir. Gazze şeridindeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını arttırması gerekmektedir. Gazze halkı barış ve adalet isteği ile direnişini sürdürmektedir."