Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:57 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Kentte bir eve düzenlenen operasyonda buzdolabındaki bir poşet içerisinde 5,95 gram metamfetamin, 6,57 gram esrar ve 32 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, A.G. ve K.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Oğlu okulda öldürmüştü! Katil evlat için karar!
        Oğlu okulda öldürmüştü! Katil evlat için karar!
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü

        Benzer Haberler

        Tektonik göllerde su seviyesindeki ani artış "depremin habercisi" olabilir
        Tektonik göllerde su seviyesindeki ani artış "depremin habercisi" olabilir
        Elazığ'da "17. Geleneksel Üzüm Festivali ve Bağ Bozumu" etkinliği yapıldı
        Elazığ'da "17. Geleneksel Üzüm Festivali ve Bağ Bozumu" etkinliği yapıldı
        Elazığ'da 780 bin 600 kaçak makaron ele geçirildi
        Elazığ'da 780 bin 600 kaçak makaron ele geçirildi
        AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'ndan İsrail'in saldırılarına tepki
        AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'ndan İsrail'in saldırılarına tepki
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Keban Kaymakamı Furkan Atalık orcik yapımına eşlik etti
        Keban Kaymakamı Furkan Atalık orcik yapımına eşlik etti