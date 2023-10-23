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        Elazığ'da 2 bin 85 litre kaçak şarap ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 2 bin 85 litre kaçak şarap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:58
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        Elazığ'da 2 bin 85 litre kaçak şarap ele geçirildi
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        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 2 bin 85 litre kaçak şarap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında A.Ç'nin kaçak şarap ürettiği bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 2 bin 85 litre kaçak şarap ele geçirdi, A.Ç. gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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