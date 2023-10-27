Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli E.B'yi (34) gözaltına aldı.
Yapılan aramada 8,69 gram esrar, 2 tüfek, 2 tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.