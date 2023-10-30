Elazığ'da depremde boşaltılan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.