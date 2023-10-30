Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da depremde boşaltılan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 16:55 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da depremde boşaltılan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Karanlıkta yanlış kişiye ateş açtı!
        Karanlıkta yanlış kişiye ateş açtı!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Açıkta kaldı, Yağmur canından oldu!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Elazığ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel "Bilim Şenliği" düzenlen...
        Elazığ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel "Bilim Şenliği" düzenlen...
        Elazığ'da 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Elazığ'da 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener ala...
        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener ala...
        Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filmi Elazığ'da...
        Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filmi Elazığ'da...
        Elazığ'da "Kahve Fincanı Müzesi" açıldı
        Elazığ'da "Kahve Fincanı Müzesi" açıldı