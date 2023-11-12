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        Saklıkapı Kanyonu'nda ziyaretçi karşılama merkezinin yapımı tamamlandı

        Elazığ İl Özel İdaresince, Saklıkapı Kanyonu'nun girişinde yapımı tamamlanan ziyaretçi karşılama merkezinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne devredileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:17 Güncelleme: 12.11.2023 - 13:17
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        Saklıkapı Kanyonu'nda ziyaretçi karşılama merkezinin yapımı tamamlandı
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        Elazığ İl Özel İdaresince, Saklıkapı Kanyonu'nun girişinde yapımı tamamlanan ziyaretçi karşılama merkezinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne devredileceği bildirildi.

        İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Baskil ilçesi Akuşağı köyü yakınlarında bulunan Saklıkapı Kanyonu ve Karaleylek Kanyonu'na ilişkin görüntülere yer verildi.

        "İl Özel İdaremiz tarafından yapımı tamamlanan Saklıkapı Kanyonu ziyaretçi karşılama merkezi, Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğüne devredilmek üzere hazır hale getirilmiştir." ifadesine yer verilen paylaşımda, ziyaretçi karşılama merkezinde otopark, mescit, tuvalet ve dinlenme alanlarının bulunduğu belirtildi.

        Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Akuşağı köyü yakınlarında bulunan ve "Saklıkapı" adı verilen doğa harikası kanyon, karstik oluşumları, flora ve faunasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Saklıkapı Kanyonu yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda olup, kanyonun bir ucu Fırat Nehri'ne açılmaktadır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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