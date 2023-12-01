Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yolcu otobüslerine yönelik yapılan denetimlerde, 2 yolcunun bagaj aramasında 83.90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan aranması olan kişi yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.