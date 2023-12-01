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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:30
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, yolcu otobüslerine yönelik yapılan denetimlerde, 2 yolcunun bagaj aramasında 83.90 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Ayrıca "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan aranması olan kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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