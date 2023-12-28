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        Elazığ'da 2020'deki deprem için inşa edilen 144 konutun kurası çekildi

        Elazığ'da 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 144 konutun kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:36
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        Elazığ'da 2020'deki deprem için inşa edilen 144 konutun kurası çekildi
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        Elazığ'da 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 144 konutun kura çekimi yapıldı.

        24 Ocak 2020'de yaşanan, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki deprem ile 27 Aralık 2020'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda merkez, ilçe ve köylerde 17 noktada inşası tamamlanan 144 konut için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında noter huzurunda kura çekimi törenle gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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