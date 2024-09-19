Atıl arazilerin dönüştürüldüğü badem bahçelerinde hasat zamanı

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Keban Baraj Gölü kıyısındaki atıl arazileri badem bahçelerine dönüştüren üreticilerin hasat heyecanı başladı.

Rakımı, iklimi ve toprak yapısıyla tarımsal üretime elverişle baraj gölü çevresinde sebze, tahıl ve üzümün yanı sıra badem yetiştiriciliği de son yıllarda yaygınlaştı.

Yörede yaşayan üreticiler baraj gölü çevresinde atıl durumda olan kendilerine ait arazileri ve Hazine'ye ait kullanılmayan kiraladıkları arazileri diktikleri fidanlarla badem bahçesine dönüştürdü.

Üreticilerin bu yıl bademde beklediği rekolte yaklaşık 400 ton. Ağaçlardan silkeleme yöntemiyle yere serilen brandalara dökülen bademler, daha sonra dal, yaprak ve yeşil kabuklarından ayıklanması için patoza atılıyor.

Bölgenin badem üretimine uygun olduğunu ifade eden Yalav, "310 dönüm arazide 12 bin fidanımız var. Arazimizin çoğunluğu tapulu. Bazı atıl durumda olan arazileri de Hazine'den kiralayarak badem bahçesi yaptık. Suyumuzu Keban Barajı'ndan sağlıyoruz." dedi.

"Artık burası 'badem bölgesi' oldu. Çok kaliteli badem aldık. Elazığ'ın bademi toprağın yapısından dolayı renk ve aroma olarak birçok bölgenin bademinden daha kaliteli. Artık tüccarlar da bölgemizin bademinin farkına vardı. Daha hasat yapmadan görüşmeler başladı." diyen Yalav, zirai ürün kullanmadıklarını, tamamen doğal yöntemlerle üretim yaptıklarını kaydetti.

Mehmet Yalav, Keban Baraj Gölü çevresinde tarıma uygun olmayan arazileri ağaçlandırarak ormanlık alan haline getirdiklerini dile getirerek, civar köylerde de badem bahçelerinde artış olduğunu söyledi.

Hasat yapan işçilerden Eşref Kılıç, güzel bir hasat sezonu geçirdiklerini belirterek, "Ağaçlarımızı silkeleyip düşen bademleri getirip burada patoza vurup kurutup ondan sonra çuvallayıp kaldırıyoruz. Hasadımız 45 gün sürüyor. Burada çalışıp evimizi geçindiriyoruz. 5 çocuğum var. Bu işle geçimimi sağlıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yalav, hasadı da anlaştıkları mevsimlik işçilerle yaptıklarını dile getirerek, baraj gölünün kenarında yaklaşık 1600 dönüm alanda 80 bin badem fidanı olduğunu ifade etti.

Rahmi Güngör de yıllın belli dönemlerinde gelip bu bahçelerde çalıştığını dile getirdi.

Atıl arazilerin dönüştürüldüğü badem bahçelerinin kendilerine iş kapısı olduğunu anlatan Güngör, "Çevremizde araziler var. Buralarda daha çok badem ağacı dikilmesini istiyoruz. Buralar eskiden boştu. Gelip buraları yeşillendirdiler. Baraj sularıyla burada ürün yetiştiriyorlar. Bu da bizim için iyi oldu. Ekmeğimizi kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

5 çocuk annesi Şengül Kılıç da aile bütçesine katkı sağlamak için badem hasadı yaptığını aktardı.