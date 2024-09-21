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        Ağın'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 19:18 Güncelleme: 21.09.2024 - 19:36
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        Ağın'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

        Toplantıda, kamu kurumları tarafından vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin daha etkili ve hızlı olması için yapılması gerekenler, kurumlararası iletişim, kurumlar tarafından yapılacak çalışmalar, tasarruf tedbirleri ve gündemdeki diğer konular görüşüldü.

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        Galeri

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