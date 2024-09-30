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        Elazığ'da düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:44 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:20
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        Elazığ'da düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yemişlik Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde havaya ateş eden kişinin H.D. olduğunu tespit etti.

        Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada, tabanca ve 152 fişek ele geçirildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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