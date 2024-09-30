Elazığ'da düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada, tabanca ve 152 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yemişlik Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde havaya ateş eden kişinin H.D. olduğunu tespit etti.

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