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        Elazığ'da öğrenciler Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi

        Elazığ Belediyesince, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:37 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:37
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        Elazığ'da öğrenciler Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi
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        Elazığ Belediyesince, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler görevliler eşliğinde bölümleri gezdi.

        Merkezde görevli veteriner hekim Kübra Ünal, sadece bir gün değil her gün hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

        Hayvanlarında doğanın bir parçası olduğunu ifade eden Ünal, "Hayvanların bir canlı olarak doğada yaşama hakkı var. Biz de belediye olarak merkezimizi gezen öğrencileri misafir ettik. Çocuklara hayvanları koruma gününün ve duyarlılığını anlatmak amacıyla kedi ve köpek maması hediye ettik." dedi.

        Öğrenci Melike Ayvalı da düzenlenen etkinliğin anlamlı olduğunu belirtti.

        Emine Armağan ise Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettiği için mutlu olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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