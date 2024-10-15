Keban'da deprem tatbikatı yapıldı
Elazığ'ın Keban ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Keban Atatürk İlkokulunda Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.
Tatbikatta, senaryo gereği, siren sesiyle birlikte öğrenciler sınıflarından öğretmenler gözetiminde çıkarak, okuldaki toplanma alanlarına doğru hareket etti.
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