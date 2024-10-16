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        Elazığ'da depremde yol kenarına taşlar döküldü, dağlık alanda toz bulutu oluştu

        Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Elazığ'da yol kenarına taşlar döküldü, dağlık alanda toz bulutu meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:33 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:33
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        Elazığ'da depremde yol kenarına taşlar döküldü, dağlık alanda toz bulutu oluştu
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        Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Elazığ'da yol kenarına taşlar döküldü, dağlık alanda toz bulutu meydana geldi.

        Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı grup köy yolunda çekilen cep telefonu kamerası görüntülerinde, yol kenarına taşların döküldüğü görülüyor.

        Görüntülerde, ayrıca ilçeye bağlı Yaylanlı köyü kırsalında dağlık alanda da toz bulutunun oluşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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