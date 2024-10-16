Elazığ'da depremde yol kenarına taşlar döküldü, dağlık alanda toz bulutu oluştu
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Elazığ'da yol kenarına taşlar döküldü, dağlık alanda toz bulutu meydana geldi.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Elazığ'da yol kenarına taşlar döküldü, dağlık alanda toz bulutu meydana geldi.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı grup köy yolunda çekilen cep telefonu kamerası görüntülerinde, yol kenarına taşların döküldüğü görülüyor.
Görüntülerde, ayrıca ilçeye bağlı Yaylanlı köyü kırsalında dağlık alanda da toz bulutunun oluşması yer alıyor.
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