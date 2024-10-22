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        Keban'daki Baraj İlkokulunun bahçesinde oyun alanı oluşturuldu

        Elazığ'ın Keban ilçesindeki Baraj İlkokulunun bahçesine çocuklar için oyun alanı kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:12 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:55
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        Keban'daki Baraj İlkokulunun bahçesinde oyun alanı oluşturuldu
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        Elazığ'ın Keban ilçesindeki Baraj İlkokulunun bahçesine çocuklar için oyun alanı kazandırıldı.

        Baraj İlkokulu Müdürü Engin Mahmat, okul bahçesinde çocukları geleneksel oyunlarla buluşturmak istediklerini belirtti.

        Bu amaçla bahçede oyun alanları oluşturduklarını ifade eden Mahmat, "Çocuklarımız dinlenme saatlerinde bu oyun alanlarında güzel zaman geçirecekler. Geleneksel çocuk oyunları alanının okula kazandırılmasında katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür ederiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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