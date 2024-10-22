Keban'daki Baraj İlkokulunun bahçesinde oyun alanı oluşturuldu

Bu amaçla bahçede oyun alanları oluşturduklarını ifade eden Mahmat, "Çocuklarımız dinlenme saatlerinde bu oyun alanlarında güzel zaman geçirecekler. Geleneksel çocuk oyunları alanının okula kazandırılmasında katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür ederiz." dedi.

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