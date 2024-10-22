Keban'daki Baraj İlkokulunun bahçesinde oyun alanı oluşturuldu
Elazığ'ın Keban ilçesindeki Baraj İlkokulunun bahçesine çocuklar için oyun alanı kazandırıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesindeki Baraj İlkokulunun bahçesine çocuklar için oyun alanı kazandırıldı.
Baraj İlkokulu Müdürü Engin Mahmat, okul bahçesinde çocukları geleneksel oyunlarla buluşturmak istediklerini belirtti.
Bu amaçla bahçede oyun alanları oluşturduklarını ifade eden Mahmat, "Çocuklarımız dinlenme saatlerinde bu oyun alanlarında güzel zaman geçirecekler. Geleneksel çocuk oyunları alanının okula kazandırılmasında katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür ederiz." dedi.
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