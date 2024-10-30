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        Elazığ'da ineğe çarpan otomobilde yaralanan 3 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ineğe çarpan otomobilde yaralanan 3 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:05 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:05
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        Elazığ'da ineğe çarpan otomobilde yaralanan 3 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ineğe çarpan otomobilde yaralanan 3 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Yalıntaş köyü mevkisinde 20 Ekim'de sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin ineğe çarpması sonucu yaralanarak, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden D.G. (41) hayatını kaybetti.

        2 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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