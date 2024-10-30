Elazığ'da ineğe çarpan otomobilde yaralanan 3 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti

Yalıntaş köyü mevkisinde 20 Ekim'de sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin ineğe çarpması sonucu yaralanarak, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden D.G. (41) hayatını kaybetti.

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