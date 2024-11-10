Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da Büyük Önder'i su altında Atatürk posteri açarak andılar

        Elazığ'da su sporları kulübü üyeleri, Büyük Önder'i su altında "Atatürk'ün Gözleri" isimli posteri açarak andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 21:23 Güncelleme: 10.11.2024 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da Büyük Önder'i su altında Atatürk posteri açarak andılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da su sporları kulübü üyeleri, Büyük Önder'i su altında "Atatürk'ün Gözleri" isimli posteri açarak andı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenlerle anılıyor.

        Doğu Su Sporları Kulübü üyeleri, Keban Baraj Gölü'nde dalış gerçekleştirerek, su altında "Atatürk'ün Gözleri" isimli poster açtı.

        Kulüp başkanı Ayaz Ziya Kaya, Atatürk'ü anmak için su altında bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Bu kapsamda, Atatürk'ün gözlerini yansıtan ve su altında net olarak görülebilen özel bir poster hazırladıklarını ifade eden Kaya, "Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümünde kulüp olarak saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        F.Bahçe ve G.Saray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        F.Bahçe ve G.Saray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Elazığ'da terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
        Elazığ'da terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (3)
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem (3)
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem