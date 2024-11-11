Doğu Anadolu'nun bozkır toprakları dikilen milyonlarca fidanla yeşerecek

İSMAİL ŞEN - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 8 ilde 23 bin hektar bozkır arazi, toprağın işlenmesi ve rehabilitasyonunun ardından 5 milyon fidanla buluşturulacak.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Van, Hakkari ve Muş'ta bu yılki ağaçlandırma programı kapsamında 23 bin hektar arazi, toprak işleme ve rehabilitasyon çalışmalarıyla fidan dikimine hazır hale getirildi.

Bu kapsamda kurum bünyesindeki fidanlık şefliklerinde üretilen sedir, meşe, ardıç, karaçam, dişbudak, mahlep, aylantus, badem ve ceviz gibi türlerden 5 milyon fidan, geleceğe nefes olması için yıl sonuna kadar bu illerde toprakla buluşacak.

2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edilmesinin ardından çalışmalarının daha da hız kazandığına işaret eden Arpacı, "Sorumluluk alanımızdaki 8 ilde her yıl devam eden ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığımız 1 milyon 450 bin hektara ulaştı." diye konuştu.

Bu yıl Bölge Müdürlüğü olarak 56 lokasyonda yapacakları "Milli Ağaçlandırma Günü" kutlamaları kapsamında binlerce fidanı toprakla buluşturacaklarını, bu çalışmalar için öncelikle saha tespiti yaptıklarını anlatan Arpacı, şu bilgileri verdi:

Yaklaşık 23 bin hektar bozkır alanda ağaçlandırma, toprak muhafaza ve rehabilitasyon çalışması yürüttüklerini ifade eden Arpacı, sadece Elazığ'da bu yıl çalışma yürüttükleri alanın 10 bin 200 hektar olduğunu ifade etti.

"Ağaçlandırma yoğun emek isteyen bir çalışma. Hangi sahaları ağaçlandıracağımızı, nerelerde erozyon kontrol ve toprak muhafaza çalışması yapacağımızı arazi etütleriyle belirliyoruz. Arazi etütlerinin ardından projelendirme çalışmaları yapılıyor. Daha sonra arazi hazırlığı dediğimiz makineli toprak işleme çalışmalarını yapıyoruz. Kasım ayına kadar toprak işleme çalışmalarımız tamamlanmış oluyor. Fidanların fidanlıklarda yetiştirilmesi süreci ayrı bir çalışma konusu. Toprak hazırlık çalışmalarını bitirmiş durumdayız. Kasımda yağışlarla beraber toprak tava geldiğinde dikim çalışmalarına başlıyoruz. Uygun olan yerlerde yavaş yavaş çalışmalara başladık. İnşallah 2024 sonunda 5 milyon fidanımızı Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarında toprakla buluşturmuş olacağız."

Sorumluluk alanlarında bu yıl 175 orman yangını meydana geldiği ve yaklaşık 950 hektar alanın etkilendiği bilgisini paylaşan Arpacı, bunların yaklaşık 800 hektarının meşe ağacı sahası, 150 hektarının da ibreli türlerden oluşan ağaçlandırma sahası olduğunu belirtti.

Arpacı, fidanların dikilmesi, bakımı, ot toplama, çapalama, kuruyan fidanların yerini tamamlama çalışması gibi faaliyetlere yöredeki vatandaşların da destek verdiğini, onlara da bu çalışmalar için istihdam alanı oluşturduklarını aktardı.

Arpacı, bu sahalarda toprak işleme çalışmalarına hemen başladıklarını ve ağaçlandırmaya hazır hale getirdiklerini dile getirerek, "Bununla da yetinmedik, bitişiğinde bulunan ağaçlandırmaya uygun diğer sahaları da toprak muhafaza çalışmalarımıza dahil ederek fidan dikmeye uygun hale getirdik. Yıl sonu itibarıyla bu sahalarımızı tekrar ağaçlandırmış olacağız." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğinin de etkisiyle orman yangınlarında artış gözlendiğine işaret eden Arpacı, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarıyla en kolay mücadele metodu yangının çıkmasını engellemek. Her büyük yangın küçük bir ateşten meydana geliyor. Bu nedenle ormanlarda gelişigüzel ateş yakmamak, ateş yakılacaksa da bu iş için ayrılmış mesire alanlarında bunu yapmak, bahçelerimizde ve tarlalarımızda temizlik amaçlı ateş yakmamak, özellikle de anız yakma alışkanlığımızdan bir an önce vazgeçmek gerekiyor. Yangınların yüzde 90'ı insan eliyle çıkıyor. Vatandaşlarımız emin olsunlar, yanan hiçbir orman alanı kaderine terk edilmemektedir. Her bir metrekare daha fazlasıyla ağaçlandırılmaktadır."