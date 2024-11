Doğu Anadolu'nun bozkır toprakları dikilen milyonlarca fidanla yeşerecek

İSMAİL ŞEN - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 8 ilde 23 bin hektar bozkır arazi, toprağın işlenmesi ve rehabilitasyonunun ardından 5 milyon fidanla buluşturulacak.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Van, Hakkari ve Muş'ta bu yılki ağaçlandırma programı kapsamında 23 bin hektar arazi, toprak işleme ve rehabilitasyon çalışmalarıyla fidan dikimine hazır hale getirildi.

Bu kapsamda kurum bünyesindeki fidanlık şefliklerinde üretilen sedir, meşe, ardıç, karaçam, dişbudak, mahlep, aylantus, badem ve ceviz gibi türlerden 5 milyon fidan, geleceğe nefes olması için yıl sonuna kadar bu illerde toprakla buluşacak.

2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edilmesinin ardından çalışmalarının daha da hız kazandığına işaret eden Arpacı, "Sorumluluk alanımızdaki 8 ilde her yıl devam eden ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığımız 1 milyon 450 bin hektara ulaştı." diye konuştu.

Arpacı, bu sahalarda toprak işleme çalışmalarına hemen başladıklarını ve ağaçlandırmaya hazır hale getirdiklerini dile getirerek, "Bununla da yetinmedik, bitişiğinde bulunan ağaçlandırmaya uygun diğer sahaları da toprak muhafaza çalışmalarımıza dahil ederek fidan dikmeye uygun hale getirdik. Yıl sonu itibarıyla bu sahalarımızı tekrar ağaçlandırmış olacağız." ifadesini kullandı.

İklim değişikliğinin de etkisiyle orman yangınlarında artış gözlendiğine işaret eden Arpacı, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarıyla en kolay mücadele metodu yangının çıkmasını engellemek. Her büyük yangın küçük bir ateşten meydana geliyor. Bu nedenle ormanlarda gelişigüzel ateş yakmamak, ateş yakılacaksa da bu iş için ayrılmış mesire alanlarında bunu yapmak, bahçelerimizde ve tarlalarımızda temizlik amaçlı ateş yakmamak, özellikle de anız yakma alışkanlığımızdan bir an önce vazgeçmek gerekiyor. Yangınların yüzde 90'ı insan eliyle çıkıyor. Vatandaşlarımız emin olsunlar, yanan hiçbir orman alanı kaderine terk edilmemektedir. Her bir metrekare daha fazlasıyla ağaçlandırılmaktadır."