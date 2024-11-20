Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ-Baskil kara yolunda, sürücülerinin ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile karşı yönden gelen Baskil Belediyesine ait halk otobüsü çarpıştı.
Kazada, 4 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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