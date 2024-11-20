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        Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:32 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:32
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        Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Elazığ-Baskil kara yolunda, sürücülerinin ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile karşı yönden gelen Baskil Belediyesine ait halk otobüsü çarpıştı.

        Kazada, 4 kişi hafif yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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