Elazığ'da kahvehaneye silahlı saldırıya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da 19 Kasım'da Y.P'nin pompalı tüfekle saldırdığı M.B. bacağından, saldırıyı gerçekleştiren Y.P. de kaçmaya çalıştığını sırada çevredekiler tarafından yakalanarak darp edilmesi sonucu yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmış, tedavisinin ardından Y.P. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Görüntüde, Y.P'nin pompalı tüfekle kahvehaneye geldiği, M.B'ye ateş ettiği, kahvehanedekilerin panik halinde kaçmaya, saklanmaya çalıştığı ve Y.P'nin kaçtığı görülüyor.

Bu arada, saldırı anı kahvehanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'da bir kahvehaneye yapılan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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