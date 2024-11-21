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        Elazığ'da kahvehaneye silahlı saldırıya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da bir kahvehaneye yapılan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:36 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:36
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        Elazığ'da kahvehaneye silahlı saldırıya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da bir kahvehaneye yapılan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Rüstempaşa Mahallesindeki kahvehaneye önceki gün pompalı tüfekle yapılan saldırıya ilişkin yakalanan Y.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Y.P. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Bu arada, saldırı anı kahvehanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, Y.P'nin pompalı tüfekle kahvehaneye geldiği, M.B'ye ateş ettiği, kahvehanedekilerin panik halinde kaçmaya, saklanmaya çalıştığı ve Y.P'nin kaçtığı görülüyor.

        Elazığ'da 19 Kasım'da Y.P'nin pompalı tüfekle saldırdığı M.B. bacağından, saldırıyı gerçekleştiren Y.P. de kaçmaya çalıştığını sırada çevredekiler tarafından yakalanarak darp edilmesi sonucu yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmış, tedavisinin ardından Y.P. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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