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        Elazığ'da greydere çarpan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

        Elazığ'da greydere çarpan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 21:30 Güncelleme: 25.11.2024 - 21:30
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        Elazığ'da greydere çarpan otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
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        Elazığ'da greydere çarpan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        H.B.G'nin kullandığı 23 AFA 190 plakalı otomobil, dün Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, M.C. idaresindeki greydere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        H.B.G. sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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