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        Elazığ'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 2 işçi yaralandı, 1 işçi dumandan etkilendi

        Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 2 işçi yaralandı, 1 işçi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 17:01 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:01
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        Elazığ'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 2 işçi yaralandı, 1 işçi dumandan etkilendi
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        Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 2 işçi yaralandı, 1 işçi dumandan etkilendi.

        ​​​​​​​Cumhuriyet Mahallesi Bahçe Kümeevleri mevkisindeki şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangında, 1 işçi dumandan etkilendi, 2 işçi ise elinden yaralandı.

        İşçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Alandaki soğutma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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