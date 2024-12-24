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        Elazığ'da sahipsiz kediler için avluya bırakılan mamaya tilki, sansar ve saksağan da ortak oldu

        Elazığ'ın Keban ilçesinde sahipsiz kediler için evin avlusuna bırakılan mamaya, tilki, sansar ve saksağan da ortak oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:04 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:23
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        Elazığ'da sahipsiz kediler için avluya bırakılan mamaya tilki, sansar ve saksağan da ortak oldu
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde sahipsiz kediler için evin avlusuna bırakılan mamaya, tilki, sansar ve saksağan da ortak oldu.

        İlçe merkezinde yaşayan Mustafa Turan (38), yaz mevsiminde kaldığı Göldere köyündeki evinin duvarına sahipsiz kedilere mama bırakmak için borulardan düzenek hazırladı.

        Bu borulara mama bırakan Turan, bu şekilde yaz kış beslediği kedileri evine kurduğu güvenlik kamerası aracılığıyla da takip ediyor.

        Görüntüleri izleyen Turan, bıraktığı mamaları kedilerin yanı sıra tilki, sansar ve saksağanların da yediğini gördü.

        Bunun üzerine Turan, kediler için aylık olarak bıraktığı bir torba mamayı iki torbaya çıkardı.

        Turan, AA muhabirine, kış aylarında köy sakinlerinin şehir merkezindeki evlerinde yaşadığını, köydeki kedilerin aç kalmaması için onlara özel düzenek hazırladığını söyledi.

        Her ay köye giderek hazırladığı boruların içine mama bıraktığını anlatan Turan, "Bu mamalarla tilki, sansar ve saksağan gibi hayvanların da beslendiğini gördüm. Bir torba mama yetmemeye başladı. Mecburen bunu iki torbaya çıkarttım. Elimden geldiğince bu hayvanların aç kalmaması için onlara destek sunuyorum. Onları kameradan izlerken mama yediklerini görünce duyduğum mutluluk bana yetiyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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