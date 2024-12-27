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        Elazığ'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi

        Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 21:58 Güncelleme: 27.12.2024 - 22:20
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        Elazığ'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi
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        Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

        Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Numan Hatipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gençlerin enerjisiyle kurulduğunu, Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözüyle buna işaret ettiğini söyledi.

        Bu çerçevede Atatürk'ün tüm dünyada tek kutlanılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yine gençlere armağan ettiğini ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Uzun yıllar ve uzun bir süreç boyunca gençliğin o enerjisi ve dinamizmi belki kaybolmuştu ama 2002'den sonra sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerek üniversitelerimiz, gerek gençlikle ilgili olan kurumlar, gerçekten muazzam bir atılım içerisine girdiler. Bunu önce bir projeksiyon olarak görmemiz lazım. Yapılan salonlar, gençlik merkezleri ülkemizin her yerinde, gençliğin cıvıl cıvıl bir araya geldiği, kaynaştığı, sosyalleşti, aynı zamanda kendisini geliştirdiği yerler olmuş. Buradaki devlet yurtlarını gezdim, her birinde genç ofislerden kış bahçelerine pek çok faaliyetleri ve açılan kursları, bunların hepsini fazlasıyla gördüm."

        AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı da çalıştayda kente, ülkeye ve gençlere katkı sağlayacak birbirinden kıymetli gündemlerin ve maddelerin konuşulacağını ifade etti.

        Çalıştaydan çıkacak sonuçların takipçisi olacağını ve bunların hayata geçmesi yönünde gayret göstereceğini dile getiren Nazırlı, şunları kaydetti:

        "Bizim iktidarımızın 23'üncü senesindeyiz. Burada başörtülü kardeşlerimi görüyorum, üniversitelerin kapısına girdiğimiz zaman başından başörtüsü çekilen değil, bu güzel salonda fikirlerini sunma imkanı bulan bir gençlik görüyoruz. Bu sebeple de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum."

        Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da gençlerin geleceğe yön verecek fikirlerini önemsediklerini belirterek, "Gençlik bizin en büyük hazinemiz ve geleceğimiz sizlerin enerjisiyle, idealleriyle ve hayalleriyle şekillenecektir. Ve bizlere de şiar olarak benimsemiş olduğumuz güçlü bir gelecek inşa etme noktasında sizlerin sesine kulak vermek, sorunlarınızı çözmek ve sizlere daha güzel bir gelecek hazırlamak için göreve geldiğimiz günden itibaren bütün paydaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren de gençlere çok değer verdiklerini vurgulayarak, çalıştayın düzenlenmesinde destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

        Çalıştayın sonunda gençlerin beyan ettiği fikirleri raporlanıp vizyon belgesi oluşturularak Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilecek.

        Programa belediye başkanları, kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve muhtarlar katıldı.

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