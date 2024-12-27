Elazığ'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi

Elazığ'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Numan Hatipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gençlerin enerjisiyle kurulduğunu, Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözüyle buna işaret ettiğini söyledi.

Bu çerçevede Atatürk'ün tüm dünyada tek kutlanılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yine gençlere armağan ettiğini ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Uzun yıllar ve uzun bir süreç boyunca gençliğin o enerjisi ve dinamizmi belki kaybolmuştu ama 2002'den sonra sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerek üniversitelerimiz, gerek gençlikle ilgili olan kurumlar, gerçekten muazzam bir atılım içerisine girdiler. Bunu önce bir projeksiyon olarak görmemiz lazım. Yapılan salonlar, gençlik merkezleri ülkemizin her yerinde, gençliğin cıvıl cıvıl bir araya geldiği, kaynaştığı, sosyalleşti, aynı zamanda kendisini geliştirdiği yerler olmuş. Buradaki devlet yurtlarını gezdim, her birinde genç ofislerden kış bahçelerine pek çok faaliyetleri ve açılan kursları, bunların hepsini fazlasıyla gördüm."