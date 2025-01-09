Elazığ'da 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3'ü SUV tipi 6 otomobil, Malatya Caddesi Misland Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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