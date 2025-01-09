Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:55 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3'ü SUV tipi 6 otomobil, Malatya Caddesi Misland Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada, 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Kız kardeşler ölmüştü! 2 canın bedeli 91 bin TL mi?
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Kışın dondurma yemek hasta eder mi?
        Kışın dondurma yemek hasta eder mi?
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da 7 araç zincirleme kazaya karıştı: 1'i ağır, 4 yaralı
        Elazığ'da 7 araç zincirleme kazaya karıştı: 1'i ağır, 4 yaralı
        Malatya'da kaybolduktan 12 yıl sonra kemikleri bulunan kişinin cenazesi Ela...
        Malatya'da kaybolduktan 12 yıl sonra kemikleri bulunan kişinin cenazesi Ela...
        Binanın 3'üncü kat penceresinden düşerek ağır yaralandı
        Binanın 3'üncü kat penceresinden düşerek ağır yaralandı
        Kırk yıllık hatırın yad edildiği müzedeki fincan sayısı 7 bini geçti
        Kırk yıllık hatırın yad edildiği müzedeki fincan sayısı 7 bini geçti
        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu yeni Hükümet Konağı inşaatını inceledi
        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu yeni Hükümet Konağı inşaatını inceledi