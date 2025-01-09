CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu Elazığ'a geldi

CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu, depreme ilişkin konularda Elazığ ve Tunceli'de çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Başkanlığını Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yaptığı çalışma grubu Elazığ Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.

Erol, burada basın mensuplarına, olası depremler öncesi alınması gereken tedbirlerle ilgili Elazığ'da bir lojistik merkezi oluşturulması konusunda bir komisyon oluşturduklarını söyledi.

Bu komisyonun bu çerçevede Elazığ ve Tunceli'de temaslarda bulunacağını ifade eden Erol, "Burada yapacağımız incelemeler, yerinde yapacağımız görüşmeler, mağdurların ve vatandaşlarımızın taleplerini aldıktan sonra bunları bir rapor halinde önce Genel Başkanımıza sunacağız. Özellikle Tunceli'nin depreme dirençli bir kent haline getirilmesine yönelik ciddi bir çalışma yapma ihtiyacı hissettik. Genel Başkanımız da partimiz de milletvekili arkadaşlarımız da bu konuda çok duyarlı davrandılar." dedi.

Erol, bir gazetecinin "Komisyon olarak çalışmalarınız neler olacak?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"2020'deki deprem sonrası Elazığ'da TOKİ konutları son derece yaygın bir şekilde yapıldı. Arkadaşlarımıza o bölgeleri gezdireceğim. Aslında Elazığ eksiklerimizin tamamlanmasıyla depreme dirençli bir kent haline getirildi. Bu saatten sonra yapılması gereken, çevre ve bölge illerimizdeki olası bir depreme karşı Elazığ'ı o bölgelerde olabilecek bir depreme yönelik de müdahale edebilecek, oranın lojistik desteğini sağlayabilecek, oradaki insanların yaşamlarını deprem sürecinde kolaylaştıracak önlemler alınacak bir merkez haline getirmek. Tunceli'de bilim adamlarının değerlendirmelerini aldıktan sonra gördük ki tahminlerimizin çok ötesinde bir riske açık. Prof. Dr. Naci Görür hocamızı Ankara'ya davet ettik, milletvekili arkadaşlarımıza bir sunum yaptı. Tunceli ve Bingöl depreminin çok riskli olduğunu ve bu risklerin Tunceli'de birçok etki ve olumsuzluk yaratabileceğini ifade etti. Tunceli'deki kötü bina stokundan ve zemin yapısından kaynaklı risklerin daha büyük olduğunu ifade ettiler. Yapacağımız çalışmalar neticesinde bunları rapor halinde ilgili bakanlıklara ve kurumlara sunacağız."