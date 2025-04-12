Elazığ'da sahte altın sattıkları öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Elazığ'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzzetpaşa Kuyumcular Çarşısı, Kovancılar ve Karakoçan ilçeleri ile Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 5 esnafa 760 bin 700 lira ve 2 bin 495 avro değerinde sahte altın bilezik satanların yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu Diyarbakır'a gittikleri tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak Elazığ'a getirildi.

Aramalarda, 45 sahte altın bilezik, dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 100 avro ve 60 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.