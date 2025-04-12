Elazığ'da sahte altın sattıkları öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Elazığ'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Elazığ'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzzetpaşa Kuyumcular Çarşısı, Kovancılar ve Karakoçan ilçeleri ile Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 5 esnafa 760 bin 700 lira ve 2 bin 495 avro değerinde sahte altın bilezik satanların yakalanması için çalışma başlattı.
Yürütülen çalışma sonucu Diyarbakır'a gittikleri tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak Elazığ'a getirildi.
Aramalarda, 45 sahte altın bilezik, dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 100 avro ve 60 bin lira ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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