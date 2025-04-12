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        Elazığ'da sahte altın sattıkları öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Elazığ'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:51 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:59
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        Elazığ'da sahte altın sattıkları öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Elazığ'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzzetpaşa Kuyumcular Çarşısı, Kovancılar ve Karakoçan ilçeleri ile Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 5 esnafa 760 bin 700 lira ve 2 bin 495 avro değerinde sahte altın bilezik satanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Yürütülen çalışma sonucu Diyarbakır'a gittikleri tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak Elazığ'a getirildi.

        Aramalarda, 45 sahte altın bilezik, dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 100 avro ve 60 bin lira ele geçirildi.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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