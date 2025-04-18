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        Yeşilayın etkinlikleriyle bağımlılıklarından uzaklaşıyorlar

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadele edenlere yönelik psikososyal destek hizmeti sunmanın yanı sıra çeşitli sanatsal etkinlikler de düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:29
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        Yeşilayın etkinlikleriyle bağımlılıklarından uzaklaşıyorlar
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadele edenlere yönelik psikososyal destek hizmeti sunmanın yanı sıra çeşitli sanatsal etkinlikler de düzenliyor.

        Kentte 7 yıldır hizmet veren YEDAM, bağımlılıkla mücadelede uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bireylere destek sunuyor.

        Alkol, tütün, madde, kumar ve internet gibi bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlerin danışmanlık hizmeti aldığı merkezde oluşturulan atölyede, çeşitli sanatsal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğreticilerden alınan destekle, başvuran bireylerin ahşap boyama, ebru, resim, tasarım, seramik gibi sanatsal faaliyetlerle buluşması ve bağımlılıklarından uzaklaşmaları sağlanıyor.

        - "Tedavi sürecine katkı sağlıyor"

        YEDAM'da görevli sosyal hizmet uzmanı Gizem Kaya, AA muhabirine, merkezde, alkol, madde, tütün, teknoloji, kumar gibi bağımlılıkları bulunanlara ücretsiz psikososyal destek hizmeti verdiklerini söyledi.

        Çalışmalarını gizlilik esasıyla yürüttüklerini ifade eden Kaya, merkezde klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı, halkla ilişkiler sorumluları ve atölye çalışmasında destek aldıkları Halk Eğitimi Merkezinden gelen usta öğreticilerle güzel çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Danışanlarla psikoterapi görüşmeleri yaptıklarını ve sanatsal faaliyetlerle de onları buluşturduklarını anlatan Kaya, "Merkezdeki atölyeyi ayaktan rehabilitasyon olarak görüyoruz. Başvuran kişilerin boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak ve onları riskli çevreden uzak tutmak için atölye programları yapıyoruz. Ahşap boyama, ebru sanatı, taş mozaik gibi çeşitli faaliyetlerimiz var." dedi.

        Danışanların sanatsal faaliyetlere başlarda çekinerek katıldığını ifade eden Kaya, amaçlarının bağımlı bireylerin meslek ve hobi edinmelerini, yaşam becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve sosyal yönlerini geliştirmek olduğunu kaydetti.

        Kaya, şöyle konuştu:

        "Bağımlılık süreciyle beraber bir şeye odaklanma konusunda zorlanıyorlar. Bu çalışmalarla sorumluluk alıyorlar. Düzenli bir atölye faaliyetine katılıyorlar. Gelecekte meslek edinebilecekleri imkanlardan faydalanıyorlar. Bunlar onların tedavi sürecine de katkı sağlıyor. Katıldıkları atölye faaliyetleriyle bağımlılıktan uzak bir yaşamları oluyor. Bu faaliyetlerle bağımlı bireylere yaşam becerilerini kazandırmak istiyoruz. Bu süreçlerde kurumlarla işbirliği halinde çalışıyoruz. Atölye çalışmalarında yer alan bireylerin tedaviye daha uzun süreli katılım sağladıklarını gözlemliyoruz."

        - "Faaliyetlerimizi danışanların istekleri doğrultusunda yapıyoruz"

        Atölyede usta öğretici Fatma Altunbaş Özdemir de düzenledikleri kurslarla bağımlı bireylere kaliteli vakit geçirme imkanı sağladıklarını dile getirdi.

        Bağımlı bireylerin isteklerine göre etkinlik düzenlediklerini anlatan Özdemir, "Atölyede danışanlarla ebru, mozaik, mum sanatı, ahşap boyama gibi farklı alanlarda çalışmalarımız oluyor. Bağımlı bireyleri sanat atölyemizde farklı sanat alanlarıyla buluşturarak, bağımlılığa neden olan ortamlardan onları uzaklaştırıyoruz. Zaman geçtikçe kendilerini bu alanlarda da geliştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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