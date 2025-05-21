Elazığ'da öğrenciler Tadım Höyüğü ve Kalesi'nde arkeolojik kazı deneyimi yaşadı

Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Tadım Höyüğü ve Kalesi'nde arkeolojik kazı deneyimi yaşadı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, her yıl 18-24 mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası kutlamalarının çeşitli etkinliklerle devam ettiği belirtildi.

Kurum koordinasyonunda gençlere ve öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikler ile kültürel miras bilincinin artırılması ve arkeolojiyle tanışmalarının amaçlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğünce organize edilen arkeolojik kazı gezileri ve müzecilik temalı seminerler gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, 6 bin yıllık kutsal ocakların da bulunduğu ve önemli kalıntıların yer aldığı Tadım Höyüğü ve Kalesi kazı alanlarını uzman arkeologlar eşliğinde ziyaret etti. Gençler, kazı teknikleri ve tarihi eserlerin ortaya çıkarılma süreçleri hakkında detaylı bilgiler aldı.

Açıklamada, Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin, kazı alanında arkeologlarla çalışma fırsatı yakalayarak arkeoloji bilimine ilk elden tanıklık ettiği belirtilerek, "Öğrenciler, kazı çalışmalarını gözlemleyip tarihi mirasın korunması ve araştırılması konusunda bilinç kazandı." ifadesine yer verildi.