Elazığ'da yük treninin 5 vagonu raydan çıktı
Elazığ'ın Maden ilçesinde, yük treninin raydan çıkan 5 vagonundan 2'si şarampole devrildi.
Elazığ'ın Maden ilçesinde, yük treninin raydan çıkan 5 vagonundan 2'si şarampole devrildi.
Bakır cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu, Ziyarettepe mevkisinde raydan çıktı.
Kazada raydan çıkan 5 vagondan 2'si şarampole devrildi. Kaza nedeniyle Maden-Ergani tren yolu ulaşıma kapandı.
Hattın yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.
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