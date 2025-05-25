Keban'da öğrencilerin at binme sevinci

Okul müdürü Burak Nemutlu, öğrencilerin güzel vakit geçirmelerini sağlayan öğretmenler Samet Kerti ve Mustafa Seyit Gürsoy'a teşekkür etti.

Öğrenciler, daha sonra burada yemek yiyip çeşitli oyunlar oynadı.

At binerek keyifli vakit geçiren öğrenciler, burada kümes hayvanları ve deve kuşunu da görme fırsatı yakaladı.

Fevzi Çakmak İlkokulu ve Anaokulu öğrencileri için Elazığ merkeze bağlı Cin köyündeki at çiftliğinde etkinlik düzenlendi.

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