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        Keban'da öğrencilerin at binme sevinci

        Elazığ'ın Keban ilçesinde ilkokulu ve anaokulu öğrencileri at binme sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 14:34 Güncelleme: 25.05.2025 - 14:34
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        Keban'da öğrencilerin at binme sevinci
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde ilkokulu ve anaokulu öğrencileri at binme sevinci yaşadı.

        Fevzi Çakmak İlkokulu ve Anaokulu öğrencileri için Elazığ merkeze bağlı Cin köyündeki at çiftliğinde etkinlik düzenlendi.

        At binerek keyifli vakit geçiren öğrenciler, burada kümes hayvanları ve deve kuşunu da görme fırsatı yakaladı.

        Öğrenciler, daha sonra burada yemek yiyip çeşitli oyunlar oynadı.

        Okul müdürü Burak Nemutlu, öğrencilerin güzel vakit geçirmelerini sağlayan öğretmenler Samet Kerti ve Mustafa Seyit Gürsoy'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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