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        Elazığ Valiliğinden, iki takımın taraftarlarının gidiş güzergahlarına ilişkin açıklama

        Elazığ Valiliği, Artı Değer Vanspor FK ve Batman Petrolspor taraftarlarının gidiş güzergahlarına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 00:21 Güncelleme: 01.06.2025 - 00:21
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        Elazığ Valiliğinden, iki takımın taraftarlarının gidiş güzergahlarına ilişkin açıklama
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        Elazığ Valiliği, Artı Değer Vanspor FK ve Batman Petrolspor taraftarlarının gidiş güzergahlarına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, basında çıkan bazı haberlerin farkı bilgiler içerdiğinden kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebebiyet vereceğinin değerlendirildiği bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Geçmiş haftalarda Elazığspor ve Vanspor arasında oynanan futbol karşılaşmalarında taraftarlar arasında gerçekleşen istenmeyen olaylar ve gerilimler değerlendirilerek yine arzu edilmeyen olayların gerçekleşmemesi amacıyla, Vanspor FK ve Batman Petrolspor Play-Off karşılaşması finali için Kayseri'ye gidecek olan spor kafilelerinin ve organize olmuş taraftarların toplu maça gitme güzergahlarının farklı güzergahlardan olması talep edilmiş olup bu durum sadece taraftar otobüsleri organizasyonları için istenmiştir. Normal otobüs seferleri veya münferiden seyahat etmekte olan vatandaşlarımızın seyahatlerinde herhangi bir güzergah değiştirme gibi kısıtlama şeklinde bir husus söz konusu değildir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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