Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:13 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ve Atatürk İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri Keban İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

        Emre ve beraberindekiler, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi.

        Ziyarette, öğrencilere jandarmanın görevleri ve kullandığı malzemeler tanıtıldı, çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Türkiye'den İsrail'e tepki
        Sevgilisini öldüren katil ifade değiştirdi!
        Sevgilisini öldüren katil ifade değiştirdi!
        Öğretmen katilinden kan donduran cevap!
        Öğretmen katilinden kan donduran cevap!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        Dayı ile yeğenin 'kanlı miras' kavgası!
        Dayı ile yeğenin 'kanlı miras' kavgası!
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!

        Benzer Haberler

        Elazığ - Murat Nehri'ne girip kayboldu
        Elazığ - Murat Nehri'ne girip kayboldu
        Elazığ'da nehirde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Elazığ'da nehirde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Murat Nehri'ne girip boğuldu (2)
        Murat Nehri'ne girip boğuldu (2)
        Murat Nehri'ne girip kayboldu
        Murat Nehri'ne girip kayboldu
        İşitme engelli şampiyon kardeşler, Tokyo 2025 Yaz Olimpiyat Oyunları'na haz...
        İşitme engelli şampiyon kardeşler, Tokyo 2025 Yaz Olimpiyat Oyunları'na haz...
        Elazığ'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Elazığ'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi