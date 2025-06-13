Keban'da öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ve Atatürk İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri Keban İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.
Emre ve beraberindekiler, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi.
Ziyarette, öğrencilere jandarmanın görevleri ve kullandığı malzemeler tanıtıldı, çeşitli hediyeler verildi.
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